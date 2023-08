La Guadeloupe: François Nadeau à la direction générale

La Municipalité de La Guadeloupe vient de nommer François Nadeau au poste de directeur général. L'annonce a été faite dans le bulletin d'information Notre milieu du mois d'août.

Il entrera en fonction le 5 septembre prochain et remplacera Christiane Lacroix, qui a assumé ce rôle au cours des six dernières années.

Natif de Saint-Évariste-de-Forsyth, François Nadeau a complété en 1998 une technique administrative, option gestion, au Cégep Beauce-Appalaches. Il détient aussi un certificat en administration de l’Université Laval en développement de l’industrie touristique.

Après ses études, il fut embauché comme agent marketing dans la première équipe de Destination Beauce, comité ad hoc mis en place par l’Office de tourisme et congrès de Beauce (OTCB) en 1998. En 2001, il est promu à la coordination du comité et ensuite nommé à la direction générale de l’OTCB de 2003 à 2005.

À l’été 2001, il obtient un contrat de la Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset comme gestionnaire du Camping des îles afin d’établir un plan de relance de l’infrastructure touristique et municipale. En 2006, il fonde son entreprise Gestion de projets F.N., offrant pendant 13 ans des services aux municipalités, aux OBNL et aux entreprises privées. Il a reçu en 2007 le titre de « Jeune leader de demain » lors du Gala jeunesse du Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Sud.

De 2015 à 2017, il a été agent de développement économique pour la Municipalité de Lambton. M. Nadeau a aussi été coordonnateur des Journées de la culture de Lambton durant cette période et de celles de Saint-Évariste par la suite, de 2017 et 2018. C’est en mars 2019 qu’il est nommé Commissaire au développement économique au sein du Conseil économique de Beauce. Il a soutenu plusieurs entreprises manufacturières et touristiques, par un accompagnement spécialisé.

« L’ensemble du parcours de M. Nadeau des 25 dernières années ainsi que son leadership ont convaincu le comité de sélection qu’il est le candidat idéal pour le poste à la direction générale de la Municipalité de La Guadeloupe. La Municipalité de La Guadeloupe lui souhaite la bienvenue », peut-on lire dans le bulletin.

« Je suis très fier d’aller accompagner la dynamique équipe en place afin de soutenir le développement de ma région natale. Merci à madame la mairesse, Vanessa Roy, ainsi que tous les élus et les membres du personnel, pour la confiance que vous me portez! Comme toujours, je donnerai le meilleur de moi! », a écrit François Nadeau sur sa page Facebook personnelle.