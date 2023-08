Le centre de traitement des boues pleinement opérationnel en 2024

La MRC des Etchemins a annoncé, par voie de communiqué de presse, l’acceptation d'un règlement d’emprunt de 2 M$ pour la modification et l’augmentation de la capacité de son centre de traitements des boues de fosses septiques.

Cette acceptation est venue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) alors que de son côté, le ministère de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a émis le certificat d’autorisation nécessaire à la mise en oeuvre du chantier.

Il s’agit du deuxième règlement d’emprunt de l’histoire de la MRC des Etchemins, le premier ayant eu lieu il y a 30 ans pour la construction de ce même centre.

L’acceptation du règlement d’emprunt enclenche ainsi le processus de mise à niveau. Rappelons que Solutions hydriques Qwatro est l’entrepreneur qui exécutera les travaux, sous la supervision de la firme d’ingénierie Stantec. Selon l’échéancier établi par l’organisation, le centre devrait être pleinement opérationnel au printemps 2024.

Annonces économiques

• L’entreprise de Bleu & Bon inc., spécialisée dans la production et la transformation de petits fruits, reçoit 25 000$ de l’enveloppe Politique de soutien aux entreprises des Etchemins pour son projet d'agrandissement d’une usine de transformation alimentaire.

• Un prêt supplémentaire du Fonds locaux d'investissement a été accordé à Boutique Daisy et Cie, boutique spécialisée pour animaux de compagnie à Sainte-Justine, au montant de 8 128 $ pour son projet Boutique et améliorations locatives.