Un nouveau bureau municipal pour Saint-Ludger

Le Conseil municipal de Saint-Ludger a procédé ce mardi soir à l’inauguration officielle du bâtiment abritant le nouvel édifice municipal.

Le maire Denis Poulin a fièrement présenté ce nouvel aménagement en exprimant le souhait que « ce projet soit un rappel de l’attachement et du respect que nous portons, toutes et tous, aux citoyennes et citoyens de Saint-Ludger et aussi la marque d’un dynamisme nouveau en offrant des équipements et des services dignes d’une communauté de près de 1 100 habitants. »

Le double objectif derrière l’acquisition de l’ancien bâtiment des Caisses Desjardins du Sud de Chaudière était le suivant :

1. Maintenir les services à la population, notamment conserver le guichet automatique à Saint-Ludger et éventuellement donner une nouvelle vocation communautaire au bâtiment qui abritait l’ancien bureau municipal;

2. Offrir au personnel administratif de la Municipalité un espace de travail qui contribue à une offre de services de très grande qualité à la population.

Cet événement s’est tenu en présence de Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable, de Monique Phérivong Lenoir, préfète de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Granit, ainsi que de plusieurs maires de la MRC. Après la traditionnelle coupure du ruban, un petit goûter était servi. Une activité « portes ouvertes » a enfin permis aux citoyennes et citoyens de visiter les nouvelles installations municipales.

Rappelons que le projet a été rendu possible grâce au Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) des Caisses Desjardins du Sud de la Chaudière.