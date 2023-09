Près d'une dizaine de commerçants de la 1re avenue à Saint-Georges se sont présentés à la réunion du conseil de Ville hier soir.

La propriétaire du commerce Elle et Chic, Kelly Veilleux, s’est présentée au micro lors de la période de questions. Elle avait plusieurs questions à adresser aux membres du conseil dans le but d’améliorer son quotidien ainsi que celui de ses confrères de la même rue.

Madame Veilleux a commencé par aborder la question de la vitesse, point mentionné à plusieurs reprises au cours de la séance du conseil. Elle a expliqué que les clients se plaignent de la vitesse des usagers de la route, que cela les freine à venir dans les commerces, notamment les personnes âgées qui prennent plus de temps pour traverser la route.

« Les citoyens doivent apprendre à s’arrêter au passage piéton. Ce n’est pas au piéton de traverser vite. Il y a un savoir-vivre à avoir des deux côtés », a mentionné Serge Thomassin, conseiller du district #1.

La possibilité d’installer un radar pédagogique dans le secteur a donc été évoquée pour récolter des statistiques et sensibiliser les automobilistes.

Toilette extérieure au centre-ville

La commerçante a également interrogé le conseil sur la possibilité d’avoir une toilette publique au centre-ville de Saint-Georges.

« Il n’y a plus personne qui vient dans ma salle de bain, parce que j’ai des catastrophes. Ça vole jusqu’au plafond, et y a d’autres commerces également! Moi ça ne me tente pas d’appeler Qualinet à chaque fois pour nettoyer », s’est fâchée Kelly Veilleux.

Rappelons que ce projet avait été annoncé par la Ville dans le passé, mais qu’il n’a pas été réalisé depuis. Ceci dit, le directeur général de Saint-Georges, Claude Poulin, a précisé que cette construction nécessiterait un budget entre 200 000 et 300 000$ puisqu’il faut notamment creuser et le raccorder.

« Au pire, si le coût est trop élevé pour mettre une salle de bain, pourquoi vous ne mettez pas une toilette chimique », a répondu la commerçante. Une idée envisagée par le conseil, qui a également rappelé qu’il y a des toilettes publiques au parc Veilleux et à l’Espace Carpe Diem.

Plus d'attention

L'emplacement du Marché de Noël a également été abordé. Les commerçants souhaitent que l'événement soit installé ailleurs, revendiquant que cela occasionne des problèmes pour les clients. Ces derniers doivent se stationner plus loin et ne viennent pas jusqu'aux commerces. « Nous c'est notre plus grosse période de l'année et on écope de ça », a précisé Kelly Veilleux. Une solution doit être réfléchie.

Pour finir, la représentante des commerçants de la 1re avenue a appelé la Ville à faire plus attention à l’état de délabrement de certains bâtiments et terrains de la rue. Ce à quoi elle a répondu qu'elle y travaillait.