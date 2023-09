Saint-Joseph présente sa nouvelle politique famille-aînés

Après plusieurs mois de démarches auprès de la population, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a annoncé, ce jeudi 28 septembre, sa nouvelle politique Famille- Aînés pour les années 2023-2026.

Les membres du conseil municipal, avec l’appui des gestionnaires de la Ville, s’engagent ainsi à améliorer la qualité de vie de la population joseloise.

Cette politique s’inscrit dans le cadre du renouvellement de l’engagement de la Ville envers la politique Municipalité des aînés (MADA) et la politique familiale municipale (PFM).

Les commentaires reçus par les aînés, les familles et les adolescents du territoire grâce aux consultations publiques auront permis d’établir plusieurs actions à entreprendre dans différents champs d’intervention : Espaces extérieurs et bâtiments; Habitat et milieu de vie; Transport et mobilité; Participation sociale; Loisirs; Respect et inclusion sociale; Communication et information; Santé et services sociaux; Sécurité et milieu de vie.

« Notre nouvelle politique Famille - Aînés sera un outil de référence majeur pour le conseil municipal afin que nos orientations et nos décisions répondent aux besoins et attentes des citoyens dans différents domaines. De plus, la réalisation de cette démarche nous ouvre les portes à différentes opportunités d’aides financières, ce qui est favorable pour notre ville », a souligné le maire de la Ville, monsieur Serge Vachon.

Par ailleurs, la Ville a bénéficié de l’appui financier du ministère de la Santé et des services sociaux dans le cadre de la démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) et du ministère de la Famille via le Programme de soutien aux politiques familiales municipales.