La MRC Beauce-Centre veut identifier les principaux enjeux du logement

Un tout premier forum sur le logement pour la MRC Beauce-Centre s’est tenu le mercredi 11 octobre à la salle communautaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

L’objectif était de dresser un portrait clair de l’état de situation du logement dans la MRC Beauce-Centre et d’identifier les principaux enjeux auxquels les municipalités et les organismes communautaires sont confrontés.

Organisé par la MRC Beauce-Centre, en collaboration avec les partenaires du milieu, l’événement a rassemblé plus d'une cinquantaine d’invités provenant des milieux municipal, gouvernemental, communautaire et politique. Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, le député provincial de Beauce-Nord, Luc Provençal ainsi que le préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, faisaient partie des dignitaires ayant participé à cette journée.

« Quand on rencontre un défi commun, c’est bon de se rassembler et d'aborder ensemble les solutions qui se présentent à nous. C’est ce qu’on a fait en organisant ce Forum Logement, la crise que l’on vit actuellement doit être prise de front et on doit absolument collaborer pour avancer. Il y a beaucoup de travail à faire et c’est encourageant que cet enjeu ait apporté une belle mobilisation ! », a mentionné le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan V . Bolduc.

Les participants ont pris connaissance du Portrait des travailleurs étrangers temporaires et étudiants internationaux sur le territoire de la Beauce 2023-2024, réalisé par les trois organismes de développement économique de la Beauce avec la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ce portrait a été présenté par Jadrique Pagé de Beauce-Centre Économique. Par la suite, le comité organisateur a pris soin d’identifier et de préciser les rôles et responsabilités des diverses organisations partenaires en matière de logement sur le territoire de la MRC.

Marie-Claude Brassard du CISSS de Chaudière-Appalaches a, quant à elle, présenté le continuum de l’offre en logement.

Manuella Daniel et Matthieu Clotteau de la firme ID Territoires ont présenté l’État de la situation en habitation en Beauce-Centre, réalisé grâce au financement de la TDS-GRAP de la MRC. Et afin de donner aux participants un exemple de solution inspirante dans le cadre d’un plan d’action en habitation, Maude Sirois de la MRC de Coaticook est venue expliquer comment le logement peut être placé au cœur d’une planification régionale.

Marie-Ève Nantel de la Société d’habitation du Québec et Éric Gagnon-Poulin du Groupe de ressources techniques Nouvel Habitat ont, quant à eux, présenté les différents leviers et outils à la disposition des municipalités en matière d’habitation.

Bien informées et mieux outillées, les personnes présentes ont conclu la journée en participant à un atelier d’auto-diagnostic pour identifier des recommandations applicables à la MRC de Beauce-Centre afin de répondre aux différents enjeux en matière de logement.

Le bilan de cet atelier sera présenté au Conseil des maires ainsi qu’au Chantier logement de la TDS-GRAP au cours de l’automne 2023. D’autres activités en lien avec la thématique du logement seront au programme dès 2024.

SUR LA PHOTO: Stéven Grenon (MRC Beauce-Centre), Jadrique Pagé (Beauce-Centre Économique, Marie-Claude Brassard (CISSS Chaudière-Appalaches), Jonathan V. Bolduc (préfet de la MRC Beauce-Centre) Geneviève Turgeon (MRC Beauce-Centre) et Sarah Rodrigue (CDC Beauce-Etchemins et représentante de la TDS-GRAP).