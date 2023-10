Deux parcs de plein air mis à niveau à Beauceville

Des travaux de mise à niveau ont été réalisés au cours des derniers mois dans deux parcs d'importance de la Ville de Beauceville, soit ceux des Rapides-du-Diable et de l’île ronde.

Pour l’île ronde, le projet consistait à la réfection de l’asphaltage, l’amélioration du drainage, l’ajout d’une zone multifonctionnelle dont l’aire de basketball, le marquage des distances et l’ajout d’un jeu de marelle.

Pour les Rapides-du-Diable, on a procédé à la relocalisation et à l'ajout de modules de jeu, la réfection de ponceaux, l’ajout de drainage et le rechargement des sentiers existants.

La mise à niveau dans les deux parcs a été rendue possible grâce à une enveloppe budgétaire de 73 800 $ provenant du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air ainsi qu’une contribution de 25 000 $ de la Fondation des Sports et Loisirs de Beauceville. La Ville de Beauceville a, quant à elle, injecté un montant de 30 000 $.

Dans un futur rapproché, le Service des loisirs prévoit réaliser la restauration des éléments historiques (panneaux d’interprétation) du parc des Rapides-du-Diable ainsi que le réaménagement de l’aire de stationnements suite aux travaux de la nouvelle traverse de la piste cyclable (MTQ-MRC) qui sera construite pour la sécurité des usagers.