Un déblocage dans le dossier du Motel Royal

L'impasse entre la Ville de Beauceville et les propriétaires du Motel Royal, dans le projet de réfection des lieux, aurait connu un déblocage important à la suite d'une rencontre tenue entre les parties à la fin du mois dernier.

« On a mis du sien, la Ville [de Beauceville] a mis du sien. Ça devrait finalement fonctionner », a indiqué un des promoteurs, Carol Bolduc, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Une rencontre qu'avait aussi qualifiée de « positive » le maire François Veilleux, à la séance du conseil municipal du 2 octobre.

La suite reposera sur les plans d'architecte, qui sont en préparation, pour un projet de construction de 12 logements à même les fondations existantes, après la démolition de l'édifice, selon les directives du ministère de l'Environnement (Voir À lire également ).

Lorsque ces plans seront prêts, les parties se rencontreront à nouveau, d'ici un mois a dit M. Bolduc, pour voir si le projet est conforme aux normes et à la réglementation particulière pour le secteur. Il reviendra alors à la municipalité, soit de renvoyer les plans à la table de dessin pour ajustement, soit d'émettre ou pas le permis de démolition et de construction. Si Beauceville donne finalement son accord, la construction pourrait être entreprise le printemps prochain, a signifié l'homme d'affaires.

Signalons que le bâtiment, construit en 1969 sur le boulevard Renault, se trouve en zone inondable, plus particulièrement dans la ZIS (zone d'intervention spéciale) qui permet au gouvernement d’interdire la construction de nouveaux bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation.

C'est ce point particulier, entre autres, qui a fait trainer le dossier. L'automne dernier, le ministère de l'Environnement avait avalisé la demande de démolition et de reconstruction des promoteurs, avec des restrictions concernant la bande riveraine.

Rappelons que Carol et David Bolduc avait acquis l'endroit au printemps 2019, tout juste avant l'importante débâcle d'avril de cette année-là. Les changements de règle du gouvernement en matière d'inondation et la pandémie ont aussi été des facteurs importants qui ont fait traîner le dossier depuis plus de quatre ans, alors que l'état de plus en plus délabré du bâtiment est devenu une pollution visuelle en plein coeur de la ville.