Subvention de 10 000 $ à l'organisme La Source

Le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce versera un montant de 10 000 $ à l'organisme en sécurité alimentaire La Source, de Sainte-Marie, comme aide au remplacement de son camion qui sert à récupérer les dons.

Une résolution en ce sens a été adoptée lors de la séance du conseil du 17 octobre. La subvention provient de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), dont une part des sommes réservées doit être attribuée à des projets d’organismes ayant une mission supralocale.

Rappelons que ce camion est nécessaire pour collecter les denrées alimentaires offertes par les épiceries et par Moisson Beauce, en plus de permettre le transport de meubles.

Au cours de cette même rencontre, les élus ont accordé une aide de 6 000 $ à la Société du patrimoine des Beaucerons (SPB) pour que l'organisme poursuive son mandat dans la prochaine année.

La Société voit à acquérir, à traiter et à conserver le patrimoine documentaire, historique et généalogique de la Beauce pour le rendre accessible à la communauté et aux générations futures. L'organisme a notamment conçu le Portail des archives de la Beauce, un outil permettant d'avoir accès aux collections de plusieurs organismes partenaires.

Lien nord-sud additionnel

La MRC de La Nouvelle-Beauce a pris position par résolution en appuyant le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, afin qu'il demande au gouvernement du Québec d'amorcer une réflexion globale et responsable sur la situation du transport entre les rives nord et sud de Québec.

Les maires estiment que la circulation entre la rive nord et la rive sud, dans un sens ou dans l'autre, est cruciale pour les citoyens de Chaudière-Appalaches, que ce soit pour le travail, pour le transport de matières, pour les études ou pour le développement des affaires.

« La situation problématique que nous vivons présentement ne peut plus durer. Nous connaissons les enjeux liés à l'entretien des deux ponts, qui compliquent la traversée sur ces voies d'accès. Toute fermeture fait une pression énorme sur une circulation déjà trop dense, ce qui génère des ralentissements majeurs sur le développement de notre région », a écrit le préfet, Gaétan Vachon, dans le dernier bulletin de la MRC.

« Un lien routier additionnel ou troisième lien devient donc incontournable. Oui, des études ont déjà été réalisées en ce sens, mais elles privilégiaient le transport collectif. Bien que ce mode de transport soit à considérer dans l'analyse, de nombreux autres volets d'usagers ont été esquivés, comme le transport lourd, négligeant ainsi les besoins des entreprises de la Chaudière-Appalaches et de l'Est du Québec », a-t-il commenté.

Du point de vue du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, une intervention rapide à ce sujet démontrerait la préoccupation du gouvernement pour le développement des régions.