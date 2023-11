Saint-Philibert: fin des travaux au cœur du village

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le maire de Saint-Philibert, François Morin, ont récemment souligné la fin des travaux sur la rue principale de la municipalité qui s’est tenue au cours des derniers mois.

« Les premières études ont eu lieu en 2012. Malgré le temps entre ces études préliminaires et la réalisation, le résultat final est très satisfaisant. Il faut souligner la patience et la compréhension des citoyens lors de la réalisation de ces travaux. Il s’agit d’un projet d’équipe avec les gens du MTQ (ministère des Transports du Québec), les firmes d’ingénieurs impliqués sur la conception, la surveillance, les laboratoires d’analyses et finalement, l’entrepreneur Giroux et Lessard. La municipalité de Saint-Philibert possède dorénavant des infrastructures routières et d’aqueduc répondant aux normes de 2023. Il ne faut pas oublier que la réalisation de ces travaux ne serait pas possible sans la contribution financière de nos deux paliers de gouvernement: provincial et fédéral », a mentionné François Morin.

Le projet a nécessité un investissement de 3,3 millions du gouvernement du Québec et les travaux ont été réalisés par l’entreprise Giroux & Lessard.

« Dès notre arrivée, nous avons inscrit ce projet comme prioritaire pour notre gouvernement. Que ce soit pour les citoyens de Saint-Philibert ou les visiteurs, la route était mal en point depuis des décennies. Il fallait du leadership et agir. Notre précieux partenariat avec la municipalité a porté ses fruits et nous n’avons pas hésité à débourser les sommes nécessaires. Nous avons maintenant un nouveau village et nous allons continuer d’être partenaires pour les futurs projets », a souligné Samuel Poulin.