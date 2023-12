Hausse moyenne de 2,2% du compte de taxes etcheminois

La Municipalité de Lac-Etchemin a réussi à maintenir sa taxe foncière résidentielle à 0,81 $ du 100 $ d'évaluation, si bien que la hausse moyenne du compte sera de 2,2% en 2024.

Ces prévisions budgétaires, ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour les années 2024 à 2026, ont été adoptés hier soir par les élus du conseil municipal.

L'augmentation totale du compte est attribuable en partie aux compensations pour services municipaux (aqueduc, égout et matières résiduelles): une hausse de 3,4 % pour le secteur de l’ex-ville, une baisse de 5,8 % pour le secteur de la Station et une légère hausse de 0,9 % pour le secteur du Mont-Orignal.

Voici d'ailleurs les variations moyenne du compte de taxes (incluant, s’il y a lieu, les compensations pour services municipaux) par secteur:

— Ex-ville de Lac-Etchemin , qui représente +/- 41 % de la population, on note une hausse de 3,4 % pour l’équivalent de 64 $ pour une maison moyenne évaluée à 169 846 $;

— La Station (+/- 5 % de la population), baisse de 5,8 % pour l’équivalent de - 90 $ pour une maison moyenne évaluée à 121 647 $;

— Ex-paroisse (+/- 37 % de la population), hausse de 2,5 % pour l’équivalent de + 40 $ pour une maison moyenne évaluée à 165 485 $;

— Riverains du lac Etchemin (+/- 12 % de la population), hausse de 1,2 % pour l’équivalent de 40 $ pour une maison moyenne évaluée à 386 001 $;

— Lac Raquette (+/- 2 % de la population), hausse de 1,6 % pour l’équivalent de + 40 $ pour une maison moyenne évaluée à 269 804 $;

— Mont-Orignal (+/- 3 % de la population), hausse de 0,9 % pour l’équivalent de + 16 $ pour une maison moyenne évaluée à 180 859 $.

Pour ce qui est de la taxe d’affaires, le tarif demeure à 3,92 $/100 d’évaluation locative.

Le budget total de Lac-Etchemin s’élève à 8 015 153 $, soit une hausse de 11,5 % comparativement à 2023. Le rôle d’évaluation foncière imposable s'est accru de 12,6 millions et celui d’évaluation locative de 85 800 $ .

En ce qui concerne le programme triennal d'immobilisations, on prévoit des investissements de l'ordre de 2 397 829 $ en 2024, dont les principaux projets seront l'aménagement du bassin de rétention dans l’agrandissement du parc industriel (325 000 $), le pavage de la route des Sommets jusqu’à l’intersection du 5e Rang (100 000 $), la réfection des infrastructures sans pavage de la rue Deblois (151 000 $), le remplacement d'un ponceau dans la route du Golf (223 014 $) ainsi que la réfection de la rue Dufour conduites d’aqueduc et d’égout, pavage et pose des bordures) pour un montant de 580 000 $.

« Dans le contexte d’inflation actuel, les membres du conseil avaient comme principale préoccupation de limiter l'augmentation du compte de taxes des contribuables tout en maintenant un certain niveau d’entretien et d'investissement plus particulièrement dans les secteurs du transport, de l'hygiène du milieu et des loisirs [...] Je suis très satisfait du travail réalisé », a déclaré le maire, Camil Turmel.