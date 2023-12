Frampton: un budget «réaliste et réfléchi» dit le maire Jean Audet 

Malgré les hausses importantes de coûts, la Municipalité de Frampton a réussi à préparer un budget 2024 « réaliste et réfléchi » qui vise à répondre « aux aspirations et aux besoins de notre communauté. »

C'est ce qu'a indiqué le maire, Jean Audet, à l'issue de l'adoption des prévisions budgétaires, ainsi que du plan triennal d'immobilisations (PTI), qui s'est faite lundi soir dans le cadre de la séance du conseil municipal.

« Nous avons réussi à contenir l’augmentation des taxes à une moyenne se situant autour de 4,25% », a-t-il signalé. Pour les secteurs desservis par les services municipaux d’aqueduc et d’égouts, la hausse du compte de taxes sera plus forte (5,1%) que pour les zones non desservies (3,5%).

Ainsi, l'an prochain, les prévisions de revenus s’élèvent à 4 179 236 $, soit une hausse de 241 362 $ par rapport au budget anticipé de 2023. Quant au budget de fonctionnement, il s’élève à 3 633 202 $, avant conciliation à des fins fiscales ce qui correspond à une hausse de 165 988 $ $ (4,7%) par rapport à l'an passé.

Enfin, parmi les importants projets en vue, la construction du Centre de la petite enfance (plus de 2 M$), les travaux de prolongement de la rue Vachon, qui ajoutera plus de 20 terrains résidentiels, et l’aménagement de jeux d’eau, un projet dépassant 350 000 $ en investissements.