Augmentation moyenne des taxes de 3,38% à Saint-Martin

L’augmentation moyenne du compte de taxes 2024 sera de 3,38% pour les contribuables de la Municipalité de Saint-Martin.

Ainsi, pour une maison moyenne évaluée à 200 000 $, le compte de taxes augmentera de 94 $ (3,1 %) pour les secteurs desservis et de 76 $ (3,11 %) pour les secteurs non desservis.

Les élus ont adopté leur budget annuel, ainsi le programme triennal d’immobilisations, lors de la séance du conseil tenue lundi soir. Les prévisions s’établissent à 5 162 122 $, ce qui représente une hausse de 13,45 % par rapport à l’an passé. « L’élaboration de ce budget a été guidée par la rigueur et la minutie », a indiqué le maire Yvan Paré.

Le premier magistrat signale aussi que d’importants projets seront réalisés l'an prochain. Ainsi, on finalisera la réfection de la Route 204 Sud, de la 11e et de la 16e rue. Des travaux seront aussi entrepris sur une portion du 3e rang de Jersey Sud, en plus de l’ajout de signalisation routière.

Une terrasse, pour la surface de deck hockey, et un terrain de tennis seront aménagés au Complexe sportif Matra au courant de l’été 2024. La Municipalité continuera également les démarches de production de plans et devis pour la nouvelle conduite d’eau potable. Notons également le projet de réfection de la passerelle, l’amélioration du centre communautaire et la création d’un parc dans le secteur ouest, qui iront de l'avant dans les prochains mois.

« Un nouveau développement domiciliaire, étude de faisabilité pour une nouvelle caserne incendie et un garage municipal, développement du parc industriel, réfection de diverses routes, sont tous des projets sur lesquels nous pousserons nos études pour en faire le développement à court/moyen terme. J’aimerais également noter que la Municipalité a fait le choix de bonifier les aides financières à plusieurs organismes importants dans le rouage sportif, social, économique et communautaire de Saint-Martin, puisque la richesse d’une municipalité passe par sa population », a conclu Yvan Paré dans son discours de présentation du budget.