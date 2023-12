Trois cafés-causeries pour «Réaliser Beauceville autrement»

La Ville de Beauceville tiendra cet hiver une série de trois cafés-causeries sur le grand thème Réalisons Beauceville autrement, une première étape de consultations publiques sur le réaménagement des quartiers riverains, dont les bâtiments ont été rasés suite aux inondations des dernières années.

« Ces rencontres ont pour but d’ouvrir le dialogue avec les citoyens sur leurs préoccupations, idées et aspirations pour Beauceville », a indiqué l'administration municipale dans son communiqué de presse d'annonce.

Le premier café-causerie aura lieu le mardi 23 janvier et portera sur les travaux ainsi que les études en cours à Beauceville (six au total) qui permettent de recueillir un maximum d’informations sur les infrastructures et le territoire. Ces données vont établir les fondations du plan de revitalisation.

La seconde rencontre traitera du réaménagement des secteurs inondables et du boulevard Renault. On dressera d'abord un portrait des zones inondables et de l’état des abords du boulevard. Puis, la présentation des exemples d'autres municipalités qui se sont réinventées permettront d’enchaîner avec des échanges portant sur les sites beaucevillois à repenser en priorité. La rencontre est prévue le 13 février.

Enfin, la consultation du 12 mars abordera le développement de Beauceville Est et Ouest pour réfléchir aux nouveaux développements hors des zones inondables, avec une présentation des meilleures pratiques urbanistiques (notion de proximité des écoles, institutions, commerces, parcs et espaces verts, diversité de logements, consolidation, etc.). Les échanges porteront sur les besoins des citoyens en matière de commerces, d’habitation ainsi que sur les enjeux de mobilité.

Développer le «réflexe citoyen»

Les résultats des échanges de ces activités de participation publiques permettront à la Ville de prendre de meilleures décisions, basées non seulement sur les études techniques en cours, mais aussi sur le vécu des résidents de Beauceville, des entreprises et des autres organisations qui contribuent à la vitalité de milieu. La Ville amorce ainsi un virage pour développer le «réflexe citoyen» dans sa prise de décision, rappelle les administrateurs de la municipalité.

Les trois rencontres se dérouleront toutes à la salle des Chevaliers de Colomb (463, boulevard Renault), de 18 h 30 à 20 h, aux dates mentionnées qui sont un mardi.

Les personnes intéressées à participer à un ou plusieurs cafés-causeries peuvent s’inscrire via la page Internet (www.ville.beauceville.qc.ca) ou en cliquant directement ici. De même, toutes les informations divulguées dans le cadre de ces démarches seront présentées en intégralité sur le site internet de la Ville de Beauceville, et partagées également via la page Facebook municipale. Tout citoyen qui désire demeurer informé par rapport à ces démarches peut le faire en transmettant ses coordonnées à l'hôtel de ville ([email protected] ou 418 774-9137, poste 1501).