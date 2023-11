Six études pour repenser «le coeur urbain» de Beauceville

La Ville de Beauceville s’affaire à finaliser six études et avant-projets visant à repenser le coeur urbain de la municipalité, qui a été littéralement dévasté et transformé à la suite de l’inondation majeure de la rivière Chaudière en 2019, et la règlementation gouvernementale qui a suivi.

C'est le directeur général de la Ville, Serge Vallée, qui a rendu public l'information par voie de communiqué de presse, en marge de la séance du conseil municipal tenue hier soir. Il a signalé que Beauceville dispose, jusqu’à maintenant, de très peu d’informations techniques et concrètes pour réfléchir à l’aménagement de son territoire.

Les démarches en cours sont:

— L’étude de caractérisation des sols, dont le principal objectif est de cibler les endroits propices pour le développement.

— L’étude hydraulique, qui vise à déterminer la capacité de la Ville en termes de pression d’eau dans le réseau actuel, ainsi que sa capacité à fournir de l’eau potable pour des développements futurs.

— L’étude de gestion de débordement des eaux usées, qui a pour but de déterminer la capacité de la municipalité à gérer l’évacuation des eaux du réseau sanitaire et pluvial. Cette étude est requise pour que la Ville puisse prendre les mesures nécessaires au développement de nouvelles rues.

— L’étude sur l’acquisition de connaissances nécessaires à la mise en place de projets de réaménagements résilients afin de rédiger un plan d’intervention concret comprenant des mesures de résilience et d’adaptation face aux inondations, s’appuyant sur des analyses et une expertise scientifique. Pour cette démarche, l'administration beaucevilloise a reçu un soutien financier de 400 000 $, annoncé en octobre par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

— Le diagnostic urbanistique, qui vise à établir le portrait du cœur urbain de Beauceville, de ses particularités géographiques, démographiques, culturelles, du portrait socioéconomique des personnes et commerces qui y évoluent, etc.

— Les scénarios urbanistiques, qui consistent à illustrer les différentes possibilités de réaménagement et de réhabilitation du cœur de Beauceville, en fonction du diagnostic urbanistique de la Ville, des idéaux en matière d’aménagement urbain et des réalités locales.

« Réfléchir Beauceville autrement, sans détenir des informations de base, s’avérait un défi de taille. Comme gestionnaire, il m’apparaissait primordial de bien définir les enjeux et les contraintes avant tout, a signifié M. Vallée. Ce ne sont pas les défis qui manquent pour Beauceville. Depuis 2019, les enjeux d’accès aux logements et aux locaux commerciaux et communautaires ne font que s’accentuer. Comme les citoyens, la Ville se questionne sur la meilleure façon de réaménager les zones inondables et sur les opportunités réelles de construction de milieux de vie durables. »

Après l'achèvement des études, on voudra mobiliser les citoyens et les organismes dans la démarche de réflexion associée au réaménagement du centre urbain, notamment par des consultations publiques qui devraient prendre leur envol à compter de 2024, a indiqué le directeur général.

Ainsi, les faits saillants de certaines études réalisées seront présentés afin que lors des activités participatives, les intéressés fassent entendre leurs idées, préoccupations et aspirations pour Beauceville. De même, on envisage divers chantiers de discussion portant sur l’habitation, la mobilité, les zones inondables ainsi que la relocalisation des infrastructures collectives.

Notons que la section Participation citoyenne du site Internet de la ville est disponible pour tout résident qui désire demeurer informé sur les démarches.

Quartier de la débâcle: un autre 50 000 $

Les élus ont consenti hier soir au versement d'une nouvelle tranche de 50 000 $, en soutien financier pour le fonctionnement de la Corporation du quartier de la débâcle.

Une premier montant similaire avait déjà été remis à l'organisme à but non lucratif. De même, la Ville de Beauceville a défrayé jusqu'ici quelque 69 000 $ pour l'entretien (chauffage, électricité, etc.) de la Maison Félix-Georges-Fortier (Maison d'Élyse), un immeuble patrimonial qui sera au centre du projet récréotouristique, de près de 4 M $, qui devrait voir le jour sur la rive Ouest de la municipalité, à compter de l'an prochain.