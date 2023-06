Beauceville: 500 000 $ pour le Quartier de la débâcle

La Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville recevra un soutien financier d'un demi million de dollars de Développement économique Canada, pour la réalisation de son projet récréotouristique dans le secteur Ouest de la municipalité.

L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

La subvention, attribuée par le biais du Fonds d’aide au tourisme, sera plus précisément dédiée au développement du contenu numérique multimédia (qui coûtera 775 000 $), lequel fera partie de la future attraction touristique, précise le communiqué.

« Le contenu numérique n'est qu'un des éléments du plan de réalisation », a indiqué le chargé de projet, Luc Fournier, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Avec cette annonce, 90% du financement requis pour réaliser le Quartier de la débâcle, estimé à 3,75 M$, serait confirmé selon les promesses et les engagements pris par divers partenaires publics et privés à soutenir le projet, a indiqué M. Fournier.

Au centre de l'attraction, la Maison Félix-Georges-Fortier, une résidence victorienne sise sur l'avenue Lambert, qui vient d'être désignée immeuble patrimonial par la Ville de Beauceville.

C’est dans cet édifice et les terrains environnants que le projet prendra place. La citation comme immeuble patrimonial était une condition préalable à l’obtention du permis de l’Environnement pour la réalisation de travaux d’immunisation contre les inondations. Et avant même que ces travaux soient entrepris (dont on ne sait pour le moment combien ils coûteront, avoue M. Fournier), il faudra acheter la maison en tant que telle puisqu'elle appartient toujours au couple qui l'exploitait comme gîte, sous le vocable de la Maison d'Élyse, mais qui a cessé ses opérations avec les importantes inondations de 2019.

C'est justement pour sauver cet édifice et relancer un quartier fortement touché par les inondations que la Corporation du Quartier de la débâcle a été créée en novembre 2020 à l’initiative d’un groupe de citoyens ayant à coeur le patrimoine et le développement de Beauceville. Le groupe est présidé par Marie Champagne.

Les prochaines étapes de réalisation seront l’obtention de divers permis (Environnement, etc.) de même que l’achat de l’édifice par la Corporation. L’objectif est de réaliser ces étapes avant l’hiver. Ce n'est toutefois pas avant le printemps 2024, évalue le chargé de projet, que la Corporation présentera publiquement les cartons du projet récréotrouristique, qui exploitera le thème de la rivière Chaudière et de ses débordements, ainsi que de son influence sur le développement de la Beauce et des Beaucerons.