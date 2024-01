Taxes municipales à Saint-Alfred: la hausse importante attribuable aux taux d'intérêt, selon le maire

Les hausses importantes des taxes municipales, à venir cette année à Saint-Alfred, sont en bonne partie attribuables à l'augmentation anticipée des taux d'intérêt.

C'est du moins les explications livrées par le maire, Jean-Roch Veilleux, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le budget adopté le 11 décembre dernier par le conseil municipal — qui a entraîné la démission de l'échevin Pascal Maheux au siège No 6 — s'élèverait à 1 343 142 $, selon les chiffres fournis par le maire, alors qu'aucun document officiel n'a été rendu public par l'administration alfredoise sur ces données, que ce soit un communiqué de presse, un affichage sur la page Facebook ou une mise en ligne sur le portail Web.

Ainsi, la cinquantaine de propriétés desservies par le réseau d'aqueduc et d'égout (qui a été installé dans le centre du village en 2018, au coût de 4,6 M$, avec les usines de traitement des eaux et d'épuration) verront leur facture annuelle augmenter de 23%, selon ce qu'a indiqué le premier magistrat. Comme le renouvellement du règlement d'emprunt pour le réseau vient à échéance cette année, Saint-Alfred anticipe que le taux d'intérêt bancaire augmentera substantiellement par rapport à celui d'il y a cinq ans. « Il faut le prévoir mais on ne fait pas cela avec gaieté de coeur », a signalé M. Veilleux.

Les autres contribuables non desservis devront aussi encaisser une montée de 14% de leur compte: cinq pour cent de celle-ci est imputable à l'achat d'un camion de déneigement au coût de 350 000 $, a précisé le maire.

EnBeauce.com n'a pas été en mesure de joindre le conseiller démissionnaire Pascal Maheux. Mercredi, Radio-Beauce rapportait que l'élu aurait principalement motivé sa décision parce qu'il ne pouvait accepter une telle hausse des taxes municipales.

Notons que la prochaine séance du conseil municipal de Saint-Alfred, qui devait avoir lieu ce lundi 15 janvier, a été décalée d'une journée pour se tenir le mardi 16 janvier à compter de 19 h 30.