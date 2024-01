Saint-Georges cherche des membres pour son comité d’urbanisme

C'est la période de dépôt des candidatures pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Georges qui sont intéressés à siéger au sein du comité consultatif d’urbanisme.

Les principales tâches de l'organisme sont d’étudier et d’émettre des avis et des recommandations au conseil municipal en lien avec les demandes qui lui sont soumises en matière de zonage, de dérogation mineure, de plans d’implantation et d’intégration architecturale. Le comité peut également être amené à étudier toute question qui lui est soumise par le conseil municipal en matière d’urbanisme.

«Les recommandations et les avis du comité consultatif d’urbanisme permettent au conseil de profiter de la contribution citoyenne et de comprendre les préoccupations du milieu en ce qui concerne l’aménagement du territoire», indique l'administration georgienne.

Composé de six bénévoles et de deux conseillers municipaux, le comité se réunit une fois par mois, en moyenne. Les rencontres se déroulent à huis clos, le mardi à compter de 18 h 30. Les membres du comité sont nommés par le conseil municipal pour une durée de deux ans, avec une possibilité de renouvellement.

Les personnes retenues doivent être résidentes de Ville de Saint-Georges, montrer un intérêt pour l’urbanisme, l’aménagement et l’architecture, faire preuve d’intégrité, de discrétion, de bon jugement, et privilégier l’intérêt collectif à l’intérêt individuel.

Les intéressés à s’impliquer sont invitées à faire parvenir un court texte précisant les raisons qui les motivent. Les candidatures doivent être transmises par courriel à [email protected] d’ici le 18 février.