«Si on veut changer le monde, il faut en faire partie» — Pascal Binet, maire d'Adstock

« Si on veut changer le monde, il faut en faire partie » et c’est pour cette raison que Pascal Binet s’applique à son rôle de maire à la municipalité d’Adstock depuis 10 ans.

Originaire de Thetford Mines, Pascal Binet a toujours été très impliqué dans des comités. « À la base, mon désir était de m’impliquer dans ma nouvelle communauté. Il n’y a rien de mieux que de s’impliquer directement plutôt que de simplement apporter des idées à l’externe », a-t-il expliqué en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Développer ses forces

Né d’une fusion de municipalités, le défi a été de « créer une force et une synergie pour avancer ensemble », selon le maire. « Ce que j’ai pu faire avec mes différents conseils, ça a été de développer les forces de chaque secteur, que ce soit au niveau agroalimentaire, touristique et au niveau d’un pôle industriel et commercial. »

Il était important pour l’élu de préserver la qualité de vie de ses citoyens.

La ténacité comme maître mot

Selon sa communauté, Pascal Binet est un homme tenace, il trouve toujours une façon de solutionner un problème.

« Ce que j’ai appris avec les années c’est de ne pas se contenter d’un “non” », de dire M.Binet. « Quand on développe un projet, c’est long… »

La ténacité est justement l’un des maîtres-mots d’un bon maire d’après lui, la ténacité, la patience, la persévérance, l’écoute et la volonté. « Le monde municipal a une quantité infinie d'opportunités, il s’agit d’être dosé. Il faut oser saisir les opportunités quand elle se présente, il faut être en action, en proaction. »

Pour le restant de ce mandat, M. Binet veut consolider ce qui a été mis en place depuis ses débuts, travailler sur la réfection du réseau routier et l'attractivité des familles.

Écoutez l’entrevue complète avec le maire d’Adstock, Pascal Binet, dans la vidéo ci-dessus.