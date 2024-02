Les employés des loisirs demandent plus d'efforts à leur employeur

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 26 février, une vingtaine d'employés du service des loisirs et de la culture étaient présents pour montrer leur mécontentement face aux négociations.

En effet, ces derniers estiment que les dernières offres ne sont pas assez satisfaisantes.

Lors du traditionnel tour de table sur les réunions des élus, Olivier Duval, conseiller du district 7 à Saint-Georges, a été le premier à parler des négociations.

« J'ai eu plusieurs rencontres de négociation avec les loisirs. On a notamment passé la journée de dimanche ensemble donc ça a avancé. J'ose croire que ça a avancé et on attend le retour du syndicat à ce sujet-là », a-t-il précisé.

Sur la vingtaine d'employés présents pour l'occasion, deux ont pris la parole lors de la période des questions. Tout d'abord, c'est Alain Morin qui a souhaité revenir sur ce sujet.

« Je viens parler au nom de mes confrères. Est-ce que le conseil municipal pense qu'avec, seulement, une augmentation de 40 sous, depuis plus d'un an de négociations (...), qu'on arrivera à un règlement de la convention collective des travailleurs des loisirs ? ».

De son côté, le maire, Claude Morin, n'a pas souhaité répondre publiquement à cette question. Il a néanmoins ajouté qu'une offre avait été faite au syndicat et que la balle était dans leur camp.

Ce à quoi Alain Morin a répliqué : « C'est nettement insuffisant. Avec l'offre qu'il a sur la table, on ne fait que s'appauvrir. On vous demande de revoir vos mandats pour trouver un règlement le plus tôt possible ».

« Est-ce que le conseil municipal pense régler cette convention collective en misant sur le report et l'annulation des activités pour la population et toute autre tactique déloyale et insultante envers les salariés ? », a encore ajouté un autre salarié au micro.

Claude Morin a une nouvelle fois expliqué qu'il n'apporterait pas de réponse publiquement sur les négociations et que l'offre proposée est une offre finale, dans l'attente du retour du syndicat.

Le syndicat et la Ville de Saint-Georges devraient se rencontrer à nouveau ce jeudi 29 février pour une nouvelle réunion de négociation. Si aucun accord n'est conclu, le syndicat a d'ores et déjà annoncé le début d'une grève illimitée dès le samedi 2 mars prochain.