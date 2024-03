Plus de 470 000 $ octroyés à cinq projets dans Beauce-Sud

Un soutien financier total de 472 432$ est octroyé à cinq municipalités de la circonscription de Beauce-Sud en vertu du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

C'est le député Samuel Poulin qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Ainsi, Saint-Prosper obtient 100 000 $ pour l'ajout d’éclairage dans le parc Colette Larochelle, la création d’un espace de lecture, ainsi que l’ajout de fontaines d’eau et d’espaces d’ombre.

La Municipalité de Lac-Poulin reçoit le même montant pour l'aménagement de modules d’exercices pour aînés dans le sentier d’hébertisme existant, l'ajout d’aires de repos autour du lac et la construction d’un gazebo.

Une aide financière de 89 640$ est attribuée à Saint-Benoît-Labre pour l'aménagement d’une salle communautaire et de jardins des aînés.

Québec contribue à hauteur de 99 752 $ pour l'adaptation des sentiers et du parc pour aînés à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Enfin, Saint-Évariste-de-Forsyth verra la construction du pavillon récréatif des aînés de la Haute-Beauce grâce à un appui de 83 040 $.

Le PRIMA a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées.

« Je me réjouis que les projets du comté de Beauce-Sud aient fait l’objet d’une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l’engagement des gens d’ici auprès des personnes aînées, et de l’écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette démarche et je salue leur dévouement au mieux-être de la collectivité », a déclaré le député Samuel Poulin, dans le communiqué d'annonce.