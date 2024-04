Saint-Alfred: l'élection partielle aura lieu le 5 mai

L'élection partielle, afin de combler trois postes de conseiller à la Municipalité de Saint-Alfred, aura lieu le 5 mai prochain.

Les candidatures peuvent être reçu au bureau de la municipalité jusqu’au vendredi 5 avril, à 16 h 30, et six personnes ont déjà déposé les leurs, a confirmé la directrice générale, Émilie Gagné, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Les sièges No 1 (devenu vacant suite au décès, le 1er décembre 2023, de la conseillère Lucie Rodrigue), No 3 (libéré en raison de la triple absence consécutive de la titulaire Line Lachapelle) et No 6, (rendu disponible par Pascal Maheux, qui a quitté la table des élus en décembre, pour s'opposer à l'adoption du budget 2024) sont à pourvoir.

En début d'année, les trois fondateurs du groupe Ensemble + fort St-Alfred, Marie-Josée Therrien, Chantale Couture et Jean-Pierre Veilleux, ont annoncé publiquement leurs intentions de briguer les suffrages. Il en va de même pour l'homme d'affaires Rouan Bilodeau.