Saint-Alfred: report de l'élection partielle

Initialement prévue le 24 mars, l'élection partielle, afin de combler des postes de conseiller à la Municipalité de Saint-Alfred, est reportée à une date ultérieure qui reste à confirmer.

C'est ce qu'a laissé savoir la directrice générale, Émilie Gagné, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Au début du mois dernier, l'administration alfredoise avait demandé à la Commission municipale du Québec un report du scrutin, pour n'en avoir qu'un seul, parce qu'un troisième siège était devenu vacant à la table des élus . En effet, le 16 janvier, le poste 3 s'est libéré, en raison de l'absence, à trois séances de suite, de la titulaire Line Lachapelle.

Ce siège n'était toutefois pas inclus dans la liste des postes à remplacer par la complémentaire du 24 mars, qui avait été décrétée pour combler les sièges No 1 (devenu vacant suite au décès, le 1er décembre 2023, de la conseillère Lucie Rodrigue) et No 6, libéré par Pascal Maheux, qui a quitté la table des élus en décembre, pour marquer son opposition à l'adoption du budget 2024.

La directrice générale a indiqué attendre un retour de la ministre des Affaires Municipales dans ce dossier, afin de savoir la date de l'élection. En attendant, aucune candidature ne pourra être déposée officiellement.

En début d'année, les trois fondateurs du groupe Ensemble + fort St-Alfred, Marie-Josée Therrien, Chantale Couture et Jean-Pierre Veilleux, ont annoncé publiquement leurs intentions de briguer les suffrages. Il en va de même pour l'homme d'affaires Rouan Bilodeau.

Qui deviendra maire de Saint-Éphrem-de-Beauce?

C'est demain, à 16 h 30, que se termine la période de mise en candidature pour les deux postes à combler à la table du conseil municipal de Saint-Éphrem-de-Beauce, dont celui de maire.

En date de mercredi, une seule personne avait officiellement déposée sa candidature pour succéder au maire André Longchamps, décédé à la fin du mois de janvier. Il s’agit de Carl Gilbert, qui est conseiller municipal depuis dix ans.

Pour être éligible à la fonction de premier magistrat, M. Gilbert a dû laisser son siège de conseiller. Une seule candidature a été enregistrée pour la fonction et c'est celle de David Bernard. Les deux homme seront élus par acclamation si personne d'autre ne s'est proposée à la fermeture des livres demain soir.