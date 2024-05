Résiliation de l'entente intermunicipale de transport collectif

C’est d’un commun accord que les MRC Beauce-Centre et de La Nouvelle-Beauce annoncent la résiliation de leur entente intermunicipale en matière de transport adapté et collectif à compter du 1er janvier 2025.

La fin de cette entente signifie que la gestion des services de transport adapté et collectif sera rapatriée dans chaque MRC pour leur territoire respectif.

Rappelons qu’en juillet 2019, les deux MRC avaient convenu de gérer ensemble leurs services de transport en lançant Mobilité Beauce-Nord. Depuis, c’est la MRC de La Nouvelle-Beauce qui en assumait la coordination pour l’ensemble des municipalités des deux MRC (sauf Saint-Lambert-de-Lauzon qui est desservie par la Société de transport de Lévis). Le contexte ayant grandement évolué depuis ce temps, des changements devaient être apportés.

« C’est une décision qui s’est imposée d’elle-même. On a réalisé des études de mobilité, on a évalué les investissements ainsi que les coûts d’opération de notre projet de transport collectif et les conclusions qui en ressortent, c’est que les gens de nos deux MRC se déplacent vers des pôles différents et ont des besoins divergents. On a donc compris qu'il était dans l'intérêt des deux MRC de mettre fin à cette entente. », a indiqué le préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon, par voie de communiqué de presse.

Mêmes observations pour le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan Bolduc: « Le changement sera surtout d’ordre administratif et on fera le nécessaire pour qu’il y ait le moins d’impact possible pour les gens qui utilisent le transport collectif ou adapté. Je veux remercier nos amis de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour ce partenariat des cinq dernières années. La porte sera toujours ouverte pour de la collaboration gagnant-gagnant avec tous nos voisins de MRC. »

Les deux MRC maintiendront leur service essentiel en transport adapté tout en poursuivant leur engagement pour mettre en place un transport collectif qui répondra à leurs besoins.