Un brunch de remerciements aux bénévoles de Beauceville

Plus d'une centaine de bénévoles de Beauceville ont été conviés à une activité de reconnaissance annuelle, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui prend fin samedi.

En effet, l’équipe du Service des loisirs de la Ville de Beauceville avait préparé à leur intention un brunch du dimanche, qui s'est tenu au Club de golf de Beauceville, le 14 avril.

«Le thème de cette 50e édition de la semaine, "Bénévolez, c'est brillant", nous rappelle que chaque geste bénévole compte dans notre communauté et peut changer les choses autour de nous», a déclaré le maire François Veilleux, qui était présent à l'activité, avec les élus du conseil, Nicole Jacques, Kevin Pomerleau, Vincent Roy et Patrick Mathieu, et le directeur général, Serge Vallée. Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, est aussi venu féliciter les gens présents leur grande implication dans la communauté.

Chaque bénévole présent a reçu un «Oscar du bénévolat», une petite statuette en guise de cadeau de remerciement, ainsi qu'une photo-souvenir. Les convives ont aussi pu apprécier l’animation musicale assurée par Denis Hamel et Maryse Guay.