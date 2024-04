Le Prix Louise-Audet remis au Beauceron Érick Olivier

La reconnaissance du parcours exceptionnel d’un membre de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) revient cette année à Érick Olivier, retraité de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

« La trajectoire de M. Olivier fut jalonnée de défis audacieux et de succès remarquables, tous portés par un dévouement sans faille envers le développement harmonieux de son territoire. En tant qu'aménagiste visionnaire, il a su insuffler un esprit de collaboration et de concertation qui perdure encore aujourd’hui », a indiqué Marie-Josée Larose, directrice du service de l’aménagement et du développement du territoire à la MRC, lors de la remise du prix.

Soumise par ses paires, la candidature du Beauceron témoignait d’un parcours admirable. « Son approche de l’aménagement du territoire s’inscrit directement dans les qualités mises de l’avant par le prix: engagement, innovation et leadership », affirme le jury.

Dans le legs du lauréat se trouve la création du Centre médical de La Nouvelle-Beauce. Portée par des décisions politiques audacieuses, cette initiative de l'aménagiste a permis d’empêcher la fermeture de trois cliniques médicales et d’augmenter le nombre de médecins de famille dans la région.

Les autres travaux d'Érick Olivier témoignent aussi de son sens de l’engagement et de l’innovation comme par exemple, la direction du comité organisateur des États généraux de l’aménagement et de l’urbanisme, la mise en place d’un système de monitorage du schéma d’aménagement et de développement devançant ainsi les nouvelles exigences gouvernementales, la formation d’une commission d’aménagement élargie qui a mené vers la production de plans de consolidation pour huit noyaux urbains sur le territoire, la planification de la route verte le long de la rivière Chaudière et la fondation de la société de l’arbre mariveraine .

Notons que M. Olivier fut à l’emploi de la MRC de La Nouvelle-Beauce pendant 37 années, soit de 1983 à 2020. Avant son départ de la MRC, il occupait le poste de directeur du service de l’aménagement et développement du territoire depuis 2015.