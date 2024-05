Une demande en hausse

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 14 mai, avoir autorisé 194 permis de construction et de rénovation au cours du mois d’avril pour une somme de 24 319 767 $.

Ces travaux permettront, entre autre, l’addition de 15 unités de logement sur le territoire.

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin est l'un des projets les plus importants

avec la réfection des terrains sportifs extérieurs en lien avec la pratique des diverses disciplines de l’athlétisme ainsi qu’à l’aménagement d’un terrain synthétique pour le soccer et le football, terrains de volleyball et terrains de basketball.

Ces infrastructures sportives nécessiteront un investissement de 6,1 M$. Le Centre de services scolaires réalisera d’autre part l’aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique notamment du soccer et du football à l’arrière de l’école des Deux-Rives au coût de 1,5 M$.

Après les quatre premiers mois de l’année 2024, le Service d’urbanisme a donné son aval à

392 permis pour une valeur de 53,9 M$, ce qui représente une hausse significative de 21,8 M$

comparativement à la même période en 2023.

Le tout s’explique par des augmentations des investissements de l’ordre de 14,6 M$ dans le secteur institutionnel et 8,4 M$ dans le domaine industriel.

Les permis autorisés jusqu’ici en 2024 permettront notamment l’ajout de 73 unités de logement soit 18 de plus qu’au même moment l’année dernière.