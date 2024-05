Beauceville: le contrat des jeux d'eau octroyé à Simexco

Beauceville vient d'accorder le contrat pour la confection et l’installation de jeux d’eau, sur les terrains de la Cité sportive Rotary, à l’entreprise Simexco Inc.

Elle a été retenue, parmi les trois soumissionnaires qui se sont manifestés, avec un prix d'exécution de construction de 304 683 $.

La réalisation des travaux se fera cet été et la mise en marche des équipements aura lieu en septembre. Si la température le permet à ce moment-là, la population pourra utiliser les jeux, a indiqué le directeur du Service des loisirs, François Langevin.

Les installations sont entièrement financées d'une part, grâce à des donateurs de la Fondation des sports et loisirs de Beauceville (familles Julie Quirion/Yvan Poulin, Louise Binet/Pierre Caron et Louise Mathieu/Jean Champagne) et, d’autre part, en vertu d'une subvention obtenu du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du ministère de l’Éducation du Québec.

De son côté, la Ville de Beauceville assume les coûts reliés à la préparation physique du secteur à même son budget de fonctionnement.