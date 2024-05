Grève des loisirs : la Ville de Saint-Georges convoquée au tribunal

Beauceville vient d'accorder le contrat pour la confection et l’installation de jeux d’eau, sur les terrains de la Cité sportive Rotary, à l’entreprise Simexco Inc. Elle a été retenue, parmi les trois soumissionnaires qui se sont manifestés, avec un prix d'exécution de construction de 304 683 $. La réalisation des travaux se fera cet été et la ...