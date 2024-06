Beauceville: le processus d'acquisition de l'édifice de Duvaltex va bon train

Lors de la séance du conseil tenue ce lundi soir, les élus de Beauceville ont approuvé les termes du contrat de vente, relié à l’acquisition des locaux de Duvaltex.

Ils considèrent que les documents répondent aux exigences et aux critères établis par la ville. De plus, ils souhaitent simplifier et accélérer le processus administratif. Selon l’entente, la Ville ne demandera pas d'inspection d'immeuble ou d'études de caractérisation environnementale.

Le processus d’acquisition se poursuit et dépend désormais de l’approbation de la Cour supérieure, à qui il faut soumettre la transaction.

Rappelons que cet édifice situé au 662, 9e Avenue à Beauceville devrait accueillir l’hôtel de ville et la caserne des pompiers.

Pétition

Une pétition a été soumise au conseil concernant l’intersection de l’avenue Lambert et de la 84e Rue à Beauceville. Plus de 70 personnes ont signé ce document réclamant une amélioration de la sécurité à ce croisement. Bien qu’un miroir ait déjà été installé, les signataires estiment que c’est insuffisant, d’autant plus qu’il est couvert de glace durant l’hiver.

Les élus ont pris connaissance du document et le transmettront au ministère des Transports du Québec qui est chargé de cette portion de route.