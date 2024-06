La Ville de Saint-Georges dépose deux plaintes pour vandalisme

Des actes de vandalismes ont été commis sur le territoire de la Ville de Saint-Georges la semaine passée et encore un peu plus tôt cette semaine.

Ce mercredi 26 juin, Richard Poulin, des communications de la Ville de Saint-Georges, a confirmé qu'une plainte avait été déposée la semaine passée pour des incidents au skatepark et qu'une seconde allait être faite pour du vandalisme au Parc Veilleux.

Lors du conseil de ville de ce mardi 25 juin, les conseillers ont soulevé le problème de vandalisme et de méfait sur certaines installations de la ville, notamment au Parc Veilleux et au skatepark.

« Je tiens à ajouter que même si nos employés des loisirs sont en grève, il y a quand même des gens qui viennent nettoyer et qui enlèvent des graffitis en ce moment. Mais ça serait pas supposé. On a de très belles installations à Saint-Georges et je trouve ça dommage quand je me promène de voir des graffitis », a indiqué Esther Fortin, conseillère du district 4.

Elle a également encouragé la population à demeurer vigilante et faire preuve de plus de respect envers les infrastructures du territoire.

« Ça, ce n'est pas le monde de Montréal qui vient à Saint-Georges faire des graffitis, c’est nous en tant que citoyen qui le faisons. Donc je vous demanderais de porter une attention particulière maintenant, mais en tout temps. C’est du vandalisme, c’est détruire des choses et c’est nous forcer à mettre de l’argent pour entretenir des installations plutôt que de le mettre ailleurs. Même chose pour les parcs, on voit beaucoup de méfaits et c’est dommage », a-t-elle conclu.