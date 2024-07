Saint-Joseph: déjà 40 nouveaux logements depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année 2024, la Ville de Saint-Joseph-de Beauce connaît une forte demande en matière d’habitation avec la création de 40 nouveaux logements de différents types, dont plusieurs multi logements représentant une valeur totale de 5 110 000 $.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la Ville a pris les devants en se dotant d’une approche de l’habitation visant à répondre aux besoins futurs en logement sur son territoire. Une étude est présentement en cours de réalisation pour déterminer les nouvelles perspectives ainsi que les besoins.

En plus des projets de réfection de rues du côté sud du secteur urbain, des travaux de pavage sont prévus dans le secteur des avenues Guy-Poulin et J.-A.-Doyon. Ces travaux permettront d’améliorer la fluidité et la sécurité dans ce secteur. Depuis 2023, la Ville réalise les démarches nécessaires pour développer une autre partie du secteur industriel à proximité de l’autoroute 73 afin de répondre à la demande.

Enfin, la rue des Chutes-Calway fera l’objet d’une réfection au coût de 503 659,96 $. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement, qui couvre 85 % des dépenses admissibles du projet. La réfection d’une partie de ce tronçon de rue qui se trouve sur le territoire de la Ville de Beauceville sera effectuée en collaboration avec cette dernière.

Résultats et faits saillants 2023

Le rapport et les faits saillants du Maire ont été présentés lors de la séance régulière du conseil le 13 mai dernier. De plus, les résultats des états financiers de l’année 2023 ont permis de préciser un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 819 120 $ au 31 décembre 2023. Les raisons de ce résultat sont occasionnées principalement par des revenus d’opération additionnels lors de la préparation du budget et des économies réalisées sur les dépenses budgétées.