Ville de Beauceville: l'achat officiel de l'usine Duvaltex sera conclu demain

C'est demain matin que la Ville de Beauceville deviendra officiellement propriétaire de l'usine textile de Duvaltex, pour en faire son complexe municipal qui comprendra, entre autres, l'hôtel de ville, la caserne des pompiers et la bibliothèque municipale.

En séance régulière hier soir, les élus du conseil municipal ont adopté une résolution d'achat de cet immeuble situé au 662, 9e avenue dans le secteur Est.

Le prix final d'acquisition de l'édifice de 55 000 pieds carrés ne sera rendu public qu'après la signature du contrat de vente, mais on sait déjà que les déboursés seront autour de 3,5 M$.

« Nous sommes très enthousiastes face à ce projet », a déclaré le maire François Veilleux lors de la période des questions.

Le plan d'installation dans l'immeuble est encore bien loin d'être arrêté, puisque des aménagements importants devront être effectués à l'usine pour répondre aux besoins municipaux. Le coût de ces travaux n'a pas encore été évalué, mais seront en partie subventionnés par des programmes du gouvernement du Québec. Déjà, en avril, la Ville a déposé une demande d'aide financière de 752 400 $ en vertu du Programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, pour la relocalisation de la Bibliothèque Madeleine-Doyon dans le futur complexe municipal.

Signalons que le site est complètement hors de la zone inondable, possède un très bon espace de stationnement et se trouve à proximité de l'Aréna EJM/René-Bernard.

Pluies diluviennes du 6 juillet

L'administration municipale poursuit l'inventaire des sites et l'évaluation des dommages causés par les pluies diluviennes, qui se sont abattues sur Beauceville le matin du 6 juillet.

Hier soir, le directeur général, Serge Vallée, et le directeur des travaux publics, Stéphane Poulin, n'étaient pas en mesure de fournir le nombre total d'endroits qui ont été ravagés et le coût pour réparer les avaries qui ont été multiples. La Ville a paré aux situations les plus urgentes mais il reste encore bien des interventions à faire, comme pour le glissement de terrain de la 92e rue, a indiqué M. Poulin.

« On a vu ce qui s'est passé en surface, mais il va falloir aussi regarder ce qui est arrivé en dessous », a ajouté Serge Vallée, en référence à l'impact sur les canalisations du réseau d'aqueduc et d'égout. Beauceville regarde aussi quels programmes gouvernementaux permettront d'obtenir des compensations financières pour couvrir les frais de réparation. « Mais il est certain qu'une partie de la facture devra être assumée directement par Beauceville », a confié le directeur général.

De son côté, le maire François Veilleux a signalé que l'événement météo avait permis de mettre en relief «les coins fragiles» de Beauceville (intersection de la Route 108 et de l'avenue Lambert devant le pont Fortin, côte des Rapides-du-Diable, etc.) où des correctifs d'importance pourront être entrepris à moyen terme.

Un panneau d'arrêt longtemps réclamé

Un 4e panneau d'arrêt obligatoire sera installé en direction Est de la route Fraser, tout juste à l'intersection de la 9e avenue.

Le comité des travaux publics s'est finalement rendu aux arguments de plusieurs citoyens qui réclamaient que l'arrêt puisse se faire des quatre côtés de l'entrecroisement des deux artères. D'autant plus que les véhicules qui remontent la route Fraser à cet endroit ont tendance «à peser sur le champignon» malgré la zone de 50 km/h.

Les panneaux déjà en place seront aussi nettoyés de la végétation qui réduisent la visibilité des enseignes.

La séance en bref

— La Ville a octroyé un contrat de gré à gré à Pavage de Beauce, au montant de 79 355 $, pour le pavage autour du Centre des loisirs, soit les stationnements de l'édifice.

— Le directeur du Service de sécurité incendie, Daniel Fortin, a été désigné comme représentant pour les ententes intermunicipales qui relèvent de son service. D'ailleurs, quatre d'entre elles ont été entérinées à la séance de lundi, avec les SSI de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules, Saint-Séverin, Saint-Victor, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Joseph-de-Beauce. Elles concernent toutes les services d'un technicien en prévention des incendies.