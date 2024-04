Beauceville veut relocaliser sa bibliothèque municipale

La Ville de Beauceville songe à déménager la Bibliothèque Madeleine-Doyon dans l'édifice du 662, 9e avenue, qu'elle est en processus d'acquérir de l’entreprise Duvaltex, pour en faire un centre de services publics et communautaires, incluant l'hôtel de ville.

En séance lundi soir, les élus du conseil ont adopté une résolution pour déposer une demande d'aide financière de 752 400 $ en vertu du Programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

Les frais de déménagement s'élèveraient tout juste en deçà de 950 000 $, selon une première évaluation sommaire, a indiqué le directeur général, Serge Vallée. La subvention permettrait de couvrir en large partie la facture de la nouvelle installation, qui pourrait alors offrir un minimum de 30 heures d'ouverture par semaine (19,5 présentement). La Ville veut aussi rapatrier au sein de la bibliothèque les archives patrimoniales qui sont actuellement dispersées dans divers endroits de la municipalité.

Par ailleurs, M. Vallée a confirmé que l'offre d'achat de l'édifice de 55 000 pieds carrés, construit à la fin des années 50 pour l'imprimerie Moore, avait été officiellement déposée auprès des propriétaires de Duvaltex. L'acquisition de la bâtisse demanderait des déboursés de l'ordre de 3,5 M$.

La séance en bref

— La Ville vient de vendre quatre lots sur la 183e rue de son parc industriel, pour près de 160 000 $. Les terrains ont été acquis par un consortium formé de Gestions VRMM et QG Espace collaboratif. Notons que le conseiller du district 6, Vincent Roy, a déclaré son intérêt dans cette acquisition et s'est retiré de la table du conseil au moment du vote.

— Les Pavages de Beauce effectueront le déneigement des rues de Beauceville au cours des cinq prochaines années, pour la somme de 7,87 M$, selon les termes du contrat qui vient de leur être accordé. Signalons que cela ne comprend pas le déblaiement du boulevard Renault, de l'avenue Lambert, de la route 108 et de la route du Golf, qui est assuré par le ministère des Transports.

— Un sentier pédestre d'environ 1,4 km sera réalisé dans le secteur du centre sportif (ancien aréna). Les travaux seront exécutés par les Excavations de la Chaudière pour la somme de 85 198 $. La construction sera financée à 80 % par le PAFSSPA (Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air).

— Beauceville va acheter deux remorques neuves, soit une à pavage chaud (70 000 $) et une seconde à bascule (12 275 $). Les acquisitions seront faites respectivement auprès de Novilco et 9149-0847 Québec Inc.

— Un ponceau désuet de la route du Bloc sera remplacé par une installation nouvelle faite d'un plastique résistant, plus léger qu'une infrastructure de béton. La passerelle coûtera 38 817 $, selon le prix soumis par Réal Huot Inc.