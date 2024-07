Saint-Georges: 9,2 M$ de permis de construction émis en juin

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 148 permis de construction et rénovation au cours du mois de juin, pour une valeur de 9 202 847$. Ces projets permettront notamment l’addition de 26 unités de logement.

Parmi ceux-ci, l’un des plus importants projets est le réaménagement des bureaux de la SAAQ à l’intérieur du centre commercial Place Centre-Ville, situé sur la 1re Avenue. Ces travaux nécessiteront un investissement de 470 000 $.

Forte hausse

Après les six premiers mois de l’année, l'administration geworgienne a autorisé 814 permis pour une valeur de 81,2 M$, soit 26,2 M$ de plus que pour la même période l’année dernière. Ces travaux permettront l’ajout de 131 unités de logement, soit 42 unités de plus qu’à pareille date l’an dernier.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées jusqu’ici dans les secteurs institutionnel (18,8 M$), multifamilial (8,8 M$), industriel (7,3 M$) et agricole (5,1 M$).