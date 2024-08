La Municipalité de Saint-Honoré inaugure deux nouvelles installations

Lors du lancement de l'Exposition agricole de Beauce, ce jeudi 8 août, le comité organisateur et la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ont effectué l'inauguration du nouveau terrain de tennis et de pickleball ainsi que du pavillon familial Promutuel assurance.

Les deux projets sont des investissements de 180 000 $ et 175 000 $ et auront pour but d'offrir plus de services à la population.

Dans un premier temps, c'est le pavillon familial Promutuel assurance qui a été dévoilé au public. D'une grandeur de plus de 4 000 pi2, cette nouvelle infrastructure sera à la disposition de tous, aussi bien pour des spectacles que des activités sportives.

Durant l'Expo agricole de Beauce, le lieu accueillera les concerts de musique. Promutuel assurance a remis près de 35 000 $ pour cette nouvelle installation.

Dans un second temps, le maire de Saint-Honoré-de-Shenley, Dany Quirion, a présenté le nouveau terrain de tennis et de pickleball, qui est d'ores et déjà disponible pour les habitants qui détiennent la carte loisirs.

Cet espace sportif propose un terrain de tennis aux normes et deux terrains de pickleball avec filets. Les personnes qui souhaitent l'utiliser n'ont plus qu'à amener leurs raquettes et leurs balles. Ici aussi, Promutuel Assurance a participé à hauteur de 25 000 $.