Québec accorde plus de 150 000 $ à quatre MRC de la région

Quatre MRC de la région recevront une subvention maximale de 150 330 $ pour leur projet d'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles.

C'est ce qu'a annoncé, par voie de communiqué de presse, le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Les MRC qui profiteront de cet appui sont celles de la Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, de Montmagny et des Etchemins.

Ce soutien financier permettra de desservir 41 455 unités d'occupation en vue de collecter les matières organiques et d'offrir la collecte résidentielle sur l'ensemble du territoire des MRC concernées. La collecte des matières organiques débutera à compter de janvier 2025 et celles-ci seront triées à l'aide de systèmes robotisés, installés dans les municipalités de Frampton et d'Armagh. On estime à 9 524 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts qui seront collectés annuellement.

La subvention est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO).

« C'est avec grand plaisir que j'accueille ce soutien accordé à quatre MRC de notre région, notamment La Nouvelle-Beauce. Notre gouvernement est de nouveau présent auprès de nos collectivités dans le but d'appuyer les efforts visant une meilleure gestion des matières organiques », a indiqué le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.