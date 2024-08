Un entretien avec le président de la FQM, Jacques Demers

Voir la galerie de photos

Pour le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, les effets des changements climatiques sur les localités sont devenus l'enjeu majeur avec lequel les élus municipaux doivent composer régulièrement.

C'est du moins ce qu'il a déclaré en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, dans le cadre de sa visite en Beauce, hier, afin de discuter des dossiers d’actualité régionale avec les élus de Chaudière-Appalaches.

Le premier rendez-vous s’est tenu en matinée à Sainte-Marie, où M. Demers a rencontré 25 préfets, maires, mairesses et directeurs généraux des MRC de Bellechasse, Lotbinière et de La Nouvelle-Beauce. Les discussions ont notamment porté sur la modernisation de la réglementation en milieux hydriques, l’encadrement des ouvrages de protection contre les inondations et la délimitation des zones inondables, les budgets alloués au transport collectif et interurbain ainsi que sur les lourdeurs administratives liées aux programmes gouvernementaux.

Après cette réunion, le président Demers s'est rendu au centre-ville de Sainte-Marie, en compagnie du maire Gaétan Vachon, secteur où près de 400 résidences et commerces ont été démolis, à la suite des inondations historiques de 2019.

En soirée, Jacques Demers s’est entretenu avec plus de 50 élues et élus des MRC de Beauce-Centre, Beauce-Sartigan, Les Appalaches et Les Etchemins. Les échanges ont traité des engagements gouvernementaux touchant la couverture du réseau cellulaire dans le présent mandat et du délai du gouvernement à mettre en place son programme de soutien aux commerces de proximité dans les communautés tel que promis lors de la dernière élection. Les maires et mairesses ont également abordé certains enjeux liés au fardeau administratif et aux redditions de comptes trop importantes imposées par les ministères ainsi qu’aux conflits d’intérêts au sein du conseil municipal.

Signalons que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) réunit plus de 1 000 membres répartis sur l’ensemble du territoire québécois.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le président de la FQM, Jacques Demers.