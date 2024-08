Saint-Georges : une citoyenne interpelle la ville sur la sécurité des enfants en camp de jour

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 19 août, une citoyenne est venue interpeller les conseillers sur la sécurité des enfants lors des sorties au Parc des 7 Chutes pendant les camps de jour.

Cette dernière, qui était déjà venue lors du dernier conseil, estime ne pas avoir eu de réponse adéquate pour en savoir plus sur les protocoles de sécurité et propose la mise en place de walkie-talkie pour que les jeunes puissent communiquer entre eux.

« J’ai reçu un communiqué ce dimanche soir de Mme Paquet, qui s’occupe du parc depuis 36 ans. Elle semblait dire que ce n’était pas pertinent d’avoir des walkie-talkies ou un réseau de communication. Je me suis sentie un peu lésée par rapport à la sécurité de nos enfants », a lancé Brigitte Leclerc.

« J’ai mentionné qu’à Saint-Honoré, les moniteurs et les travailleurs avaient le droit d’utiliser leurs cellulaires. Elle m’a répondu que Saint-Honoré, c’est Saint-Honoré et que Saint-Georges, c’est Saint-Georges. Comme je n’ai pas eu de réponse, je vais insister tant que je n’aurai pas reçu un retour de la part de quelqu’un. Je lui ai également mentionné qu’on pouvait avoir un cellulaire qui servirait uniquement pour les appels et non pour texter, car je sais que les jeunes sont souvent sur les réseaux. Il ne faut pas généraliser, ce ne sont pas tous les jeunes qui traînent sur Facebook au lieu de travailler ».

La citoyenne de Saint-Georges a aussi ajouté que malgré une réunion réalisée en interne par Mme Paquet auprès de ses employés, qui ne mentionnait aucune demande de moyen de communication supplémentaire, une demande était belle et bien présente sur le terrain.

« Ce n’est pas le discours que j’ai entendu lorsque je suis allé à la rencontre des jeunes et que j’ai demandé ce qu’il s’était passé le 15 juillet. Elle (Mme Paquet) m’a répondu que c’était un événement isolé et que les pompiers, policiers et ambulanciers avaient très bien fait leur travail. Félicitations. Elle dit aussi que le jeune garçon qu’ils avaient égaré était un enfant turbulent, mais tous nos enfants sont turbulents à leur manière. Selon moi, il y a un réel besoin d’améliorer la communication pour les employés de la ville qui s’occupent de nos enfants », a-t-elle complété.

La mairesse suppléante, Manon Bougie, qui présidait ce conseil de ville en l'absence du maire Morin, a indiqué avoir pleinement pris en considération ces demandes tout en faisant des vérifications.

« Sachez, Mme Leclerc, que cela n’est pas tombé entre deux chaises. Immédiatement après en avoir parlé, j’ai effectué les vérifications. C'est sûr que les responsables, eux, ont des moyens de communication. J'ai aussi vérifié les protocoles qui sont là. Il est certain que si un enfant s’égare, on ne peut pas l’appeler, mais nous ne laissons jamais un moniteur seul, ils travaillent toujours par deux, et nous avons plusieurs protocoles en place », a-t-elle expliqué

« La sécurité est notre priorité sur nos terrains de jeux, et nous avons vérifié cela à nouveau. Ce n’est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais nous avons vérifié qu’il n’y avait aucune lacune en matière de sécurité ».

Malgré une nouvelle question de la citoyenne sur la possibilité d'ajouter des moyens de communication aux jeunes des camps de jour, le conseil s'est montré serein face aux nombreux protocoles déjà en place.

« En 35 ans, il n’y a pas eu d’incident majeur, et chaque printemps, lorsque nous réorganisons les camps de jour, nous faisons le bilan de ce qui a bien ou mal fonctionné l’année précédente, et nous essayons toujours de nous améliorer », a conclu Claude Poulin, directeur général de la Ville de Sainte-Georges.