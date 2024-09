Saint-Joseph-de-Beauce: deux élus visitent des installations au Danemark

Deux élus municipaux de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre-Olivier Boivin et Michel Doyon, se sont rendus au Danemark du 5 au 9 août pour visiter des installations de Nature Energy, une entreprise de renommée mondiale dans la production de gaz naturel renouvelable (GNR).

Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la démarche de diligence raisonnable menée par la municipalité, alors que Nature Energy envisage d’implanter une usine similaire à Saint-Joseph-de-Beauce.

Le but de ce voyage était de mieux comprendre les impacts et les avantages du processus d’économie circulaire appliqué au traitement des fumiers et lisiers et d’évaluer la possibilité de transposer ces procédés à Saint-Joseph. La municipalité cherchait ainsi à approfondir sa connaissance de l’entreprise pour éclairer son évaluation du projet potentiel dans la ville. Du côté de Nature Energy, ce fut l’occasion d’accueillir les élus afin de leur partager les bonnes pratiques de l’entreprise et les avantages des usines pour les communautés locales.

En premier lieu, Messieurs Boivin et Doyon ont visité le siège social de l’entreprise danoise situé à Odense. Du même coup, ils ont découvert un laboratoire de recherche de classe mondiale qui se spécialise dans la recherche et l’innovation visant à optimiser l’efficacité du traitement de production de gaz naturel renouvelable et à maximiser les valeurs nutritives du digestat retourné aux agriculteurs.

Ils ont ensuite rencontré les élus de la municipalité de Vejen, où se trouvent deux usines de biométhanisation, dont la première est en activité depuis près de 25 ans. L'enthousiasme suscité par ces installations auprès de la population et des agriculteurs locaux est tel que l’implantation d’une troisième usine est à l’étude.

Enfin, les élus ont visité une usine de Nature Energy à Korskro ayant les mêmes caractéristiques que celle envisagée à Saint-Joseph, tant en termes de superficie que de capacité de traitement du lisier et de production de digestat. Ils ont pu observer différentes étapes de la transformation de lisier dans l’usine, et ont également profité de leur présence à Korskro pour échanger avec un agriculteur danois, propriétaire d’une ferme laitière de 1400 vaches, qui collabore avec Nature Energy depuis déjà quelques années. Cet agriculteur a exprimé sa satisfaction quant à la transition vers le digestat et en a vanté les bienfaits pour son exploitation.

« L’expression “Il faut le voir pour le croire” se prête parfaitement au type de projet que Nature Energy propose. Lors de notre visite, nous avons posé plusieurs questions aux élus, aux travailleurs, aux agriculteurs et aux habitants en lien avec l’implantation d’une usine de biométhanisation, incluant les interrogations soulevées par les citoyens lors des séances d’information tenues à l’été 2023. Les informations recueillies sont encourageantes à tous les points de vue. Force de constater que le Danemark est très avancé en ce qui a trait au développement durable. Ce voyage nous a permis de constater les multiples avantages dont notre milieu bénéficierait avec l’implantation de l’usine de biométhanisation de Nature Energy. Ce projet aurait certes des retombées économiques considérables pour Saint-Joseph », a mentionné Pierre-Olivier Boivin.

Nature Energy est déjà implantée dans plusieurs pays outre le Danemark, notamment en France, au Japon, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La construction des premières usines au Québec sont prévues dans les villes de Farnham et Saint-Joseph-de-Beauce, ce qui créera des opportunités d’emploi intéressantes, que ce soit en lien avec la construction et l’opération de l’usine. Le modèle économique circulaire pourra également renforcer la résilience économique de notre région et offrir des bénéfices concrets aux agriculteurs locaux.