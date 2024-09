Saint-Georges a autorisé pour 14 M$ de construction et rénovation en août

La Ville de Saint-Georges a autorisé 173 permis de construction et de rénovation au cours du mois d’août pour une valeur totale de 14 M$.

Ces projets vont permettre notamment l'ajout de 39 unités de logement sur le territoire.

Qui plus est, parmi les projets autorisés, on retrouve l'agrandissement de la Boucherie Alimentation Idéale inc., située au 2 025 de la 127e Rue. En effet, pour des travaux estimées à 3.5 M$, le commerce ajoutera une surface de 4 000 pieds carrés à son bâtiment.

Bilan après huit mois

Ainsi, après les huit premiers mois de l’année 2024, la Ville de Saint-Georges a donné son aval à 1 112 permis pour une valeur de 114 M$, soit 12 M$ de plus qu’au même moment en 2023. De plus, ces projets permettront l’ajout de 191 unités de logement, soit 67 de plus qu’à la même période l’an dernier.

Ainsi depuis le début de l’année, on note une hausse des investissements de l’ordre de 13,7 M$ dans le secteur multifamilial, 4 M$ pour les bâtiments agricoles et 3 M$ dans le domaine industriel. On remarque en contrepartie une baisse de 10 M$ dans le secteur institutionnel. Cette diminution s’explique par le fait qu’en août 2023, la Ville avait autorisé un permis de 24,1 M$ pour la mise à niveau de l’usine d’épuration.