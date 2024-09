Beauce-Nord: 100 000 $ pour deux projets de vitalisation

Le gouvernement du Québec accorde un soutien de 100 000 $ pour la réalisation de deux projets de vitalisation dans Beauce-Nord.

C'est le député de la circonscription, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce ce matin par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Les sommes proviennent du programme Fonds régions et ruralité.

Ainsi, une aide de 50 000 $ est versée à la Municipalité de Frampton, laquelle permettra d’aménager des sentiers pédestres du village, jusqu’à la pointe du 2e rang. On construira aussi des aires de repos et d’observation.

L'autre bénéficiaire du même montant est la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Cette dernière entreprendra un projet d’embellissement et de sécurisation du site historique du Moulin des fermes, notamment par la plantation d'arbres, la pose de gravier dans l’aire de stationnement et l'installation de lampadaires.

« Mes hommages aux organisations municipales de Frampton et Saint-Joseph-des-Érables qui permettent la réalisation de ces projets, car elles ont ce souci d’améliorer leur milieu. Grâce à votre travail, vous contribuez à rendre notre région plus dynamique et attrayante. Un grand bravo aux maires Jean Audet et Jeannot Roy, ainsi qu’à ma collègue Andrée pour cet important appui », a commenté le député Provençal.