La MRC des Etchemins investit plus de 291 000 $ dans des projets structurants

La Ville de Saint-Georges a autorisé 173 permis de construction et de rénovation au cours du mois d’août pour une valeur totale de 14 M$. Ces projets vont permettre notamment l'ajout de 39 unités de logement sur le territoire. Qui plus est, parmi les projets autorisés, on retrouve l'agrandissement de la Boucherie Alimentation Idéale inc., ...