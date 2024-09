Véloroute de Dorchester: encore des travaux avant sa complétion

À la séance du 17 septembre, le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat à Excavations Lapointe et Fils inc. pour la construction de la traverse de la route Sainte-Thérèse et le secteur de la Ferme Laverdière, de la Véloroute de Dorchester, sur le territoire de Sainte-Hénédine.

Il restera ensuite deux chantiers pour compléter le tracé de la piste cyclable.

D'abord, la construction d'un pont pour franchir la rivière Le Bras. Des discussions ont lieu présentement à ce sujet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ).

De plus, ce même ministère mène présentement une étude pour déterminer le tracé exact qu'empruntera la véloroute dans le village de Scott. Comme le retour du transport ferroviaire doit être pris en compte pour la sécurité des cyclistes, cette étude requiert un certain temps pour être complétée. Ce n'est qu'une fois l'étude finalisée qu'un appel d'offres pourra être lancé afin de sélectionner une entreprise qui pourra construire le dernier tronçon de la piste cyclable.

« Nous savons que vous avez hâte de pouvoir rouler entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse, mais il faudra faire preuve d'encore un peu de patience... On vous tiendra au courant de chaque nouvelle étape », a laissé savoir le préfet, Gaétan Vachon.

Soutien de 55 000 $ à Ovascène

La MRC a versé un soutien financier de 55 000 $ au diffuseur culturel Ovascène.

Le montant provient du protocole d'entente, signé en 2004, pour le maintien de la salle régionale de spectacles installée à la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie.

Ovascène joue un rôle de diffuseur en offrant une programmation riche et variée de spectacles d'humour, de musique, de théâtre et de bien d'autres disciplines artistiques, et ce, pour tous les âges.

Plastiques agricoles

La MRC acceptait déjà les plastiques agricoles à l'écocentre régional situé à Sainte-Marie. Celui de Frampton fera maintenant de même.

Ainsi, le centre récupérera gratuitement la tubulure (exempte de broche), les sacs de moulée, les pellicules pour ensilage (plastique de balles de foin), les toiles pour ensilage et sacs silo, ainsi que les ficelles.