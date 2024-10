La Ville de Saint-Georges autorise des travaux pour 11,3 M$ en septembre

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mercredi 16 octobre, avoir accordé 140 permis de construction et de rénovation au cours du mois de septembre, pour une valeur totale de 11 384 082 $.

Ces travaux permettront, entre autres, l’ajout de 31 nouvelles unités de logement dans la municipalité.

Parmi les projets majeurs, un permis a été octroyé pour l’agrandissement du bâtiment où se trouve l’entreprise Industrielle Alliance, situé au 950, 150e Rue. L’ajout de 2800 pieds carrés est estimé à 1,1 M$.

De plus, l’entreprise Gestion Michel Gagnon inc. procédera à la rénovation intérieure et extérieure d’un bâtiment au 16850, boulevard Lacroix, pour un investissement évalué à 1 M$.

Depuis le début de l’année 2024, la Ville a autorisé un total de 1251 permis de construction, représentant une valeur de 125,4 M$, soit une augmentation de 12 M$ par rapport à la même période l’année dernière. Ces projets ont permis l’ajout de 222 unités de logement.

Le secteur multifamilial a connu une hausse significative avec des investissements supplémentaires de 11,4 M$, suivi du secteur agricole (+4,7 M$) et industriel (+3,2 M$). Cependant, une baisse de 10,6 M$ a été enregistrée dans le secteur institutionnel.