Saint-Joseph-de-Beauce distribue des bracelets réfléchissants pour renforcer la sécurité des jeunes

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a remis des bracelets réfléchissants aux élèves de la maternelle à la 6e année de l’école D’Youville-Lambert, ce mercredi 30 octobre.

Cette initiative vise à renforcer la visibilité des jeunes Joselois lors de leurs déplacements après le coucher du soleil, en particulier à l’approche de l’Halloween, période propice aux sorties en soirée.

« À l’approche de l’Halloween, le moment était propice pour offrir cet outil de visibilité aux jeunes

Joselois. D’autres bracelets et brassards réfléchissants seront également distribués au cours

des prochains mois, aux tout-petits jusqu’aux aînés, lors de visites ou bien dans le cadre

d’événements de la Ville. Les citoyens pourront utiliser ces accessoires tout au long de l’année

afin qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils soient remarqués par les automobilistes », a expliqué Alain Busque, directeur du Service incendie et sécurité civile.

Pierre-Olivier Boivin, directeur adjoint de l’école D’Youville-Lambert et élu municipal, a également souligné l’importance de cette collaboration : « La sécurité de nos jeunes Joselois est une priorité tout aussi importante pour la municipalité que pour l’école. Je suis fier de cette collaboration qui permettra d’assurer la sécurité des jeunes piétons et cyclistes qui fréquentent l’école d’Youville-Lambert. »

Ce projet a été financé par le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR), destiné à soutenir des initiatives visant à améliorer la sécurité routière. En plus de cette distribution de bracelets, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit installer un afficheur de vitesse solaire mobile et des balises de vitesse avec délinéateurs dans les secteurs résidentiels pour encourager la prudence au volant.