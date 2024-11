Saint-Théophile reçoit 20 000$ de Financement agricole Canada

La municipalité de Saint-Théophile s'est vu accorder 20 000$ par Financement agricole Canada (FAC) au titre du fonds AgriEsprit de FAC pour deux projets conjoints sur l'alimentation.

Ce financement permettra ainsi l'installation d’un réfrigérateur destiné à recevoir les dons avec un système d’entreposage des aliments isolé, ainsi que l'aménagement d’un jardin communautaire à proximité pour fournir des herbes fraîches, des salades et des tomates aux membres de la collectivité.

Saint-Théophile fait partie des 82 groupes communautaires de partout au pays qui ont reçu cet appui visant la réalisation de projets d’immobilisations en milieu rural.

« À FAC, nous sommes incroyablement fiers de soutenir des projets qui ont un impact positif dans les collectivités rurales où nous vivons et travaillons, a affirmé Charles Gauvin, vice-président principal, Opérations (agri-production) pour l’Est canadien à FAC. Grâce au fonds AgriEsprit de FAC, nous investissons dans des projets d’immobilisations qui rehaussent la qualité de vie et favorisent la croissance dans ces collectivités. Qu’il s’agisse d’améliorer la sécurité alimentaire ou les espaces communautaires, ces projets témoignent de la créativité et du dévouement de ceux et celles qui se sont engagés à bâtir un avenir prometteur pour le Canada rural ».