Gala des Bâtisseurs Victorois: une première fort réussie

Quelque 135 convives ont assisté au tout premier Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est déroulé ce samedi soir 2 novembre, au Manoir 66 de Saint-Victor.

L'événement était organisé conjointement par la Municipalité de Saint-Victor, ainsi que Commerce et Développement industriel (CDI) Saint-Victor.

La soirée, qui était co-animée par la vice-présidente du CDI, Mélanie Cloutier, et le maire, Jonathan V. Bolduc, s’est ouverte par une conférence donnée par Jennifer St-Cyr, propriétaire du café gourmand La Mignonne Beauceronne.

Par la suite, les cinq lauréats des prix Bâtisseurs Victorois ont été dévoilés, trois dans le volet Affaires et deux dans celui de la Communauté.

Le Bâtisseur Innovation est allé à l'entreprise Ébénisterie Vaillant, propriété de Carl Vaillancourt, pour avoir redonné vie à un bâtiment industriel du territoire, avoir créé des emplois et s’être démarqué partout au Québec dans un domaine où la compétition est intense.

Le prix Bâtisseur Rayonnement a été décerné au commerce Armand Lapointe Équipement, qui est une référence en son domaine et dont la renommée dépasse Saint-Victor et la Beauce. En effet, depuis 2011, le détaillant a remporté annuellement le prix du meilleur concessionnaire Husqvarna au Canada: même chose avec la compagnie STIHL, et ce, depuis 2021.

Le 3e prix du volet Affaires est le Bâtisseur Agriculture. C'est la Ferme RedAnn, co-propriété d'Annabelle Fleury et de Frédéric Bolduc, qui a obtenu la distinction pour avoir relancé la ferme familiale de 7e génération, avec des vaches Jersey en stabulation libre et robot de traite.

Dans la communauté, le Club FADOQ de l’Âge d’Or de Saint-Victor a été couronné Bâtisseur Coup de Coeur. L'organisme a été reconnu pour ses réalisations depuis sa fondation, mais en particulier, celles des dernières années, entre autres la grande collaboration démontrée avec d’autres groupes variés de la communauté.

Enfin, le Bâtisseur Enracinement a été décerné au couple Jocelyne Leclerc et Marc Bureau pour l’ensemble de leur carrière. Mme Leclerc a été impliquée dans une foule d’organismes et fut la première femme au conseil municipal de Saint-Victor dans les années '80. Quant à M. Bureau, il a agi comme pompier pendant 65 ans, dont le poste de chef pendant 32 ans. Parmi es ombreux engagements, on retrouve la présidence des Festivités Western pendant plusieurs années.

«Notre Saint-Victor est privilégié de pouvoir compter sur des gens qui nous font avancer, économiquement et socialement, a dit le maire Jonathan V. Bolduc, lors du gala. En ce sens, on a cru bon de créer un événement pour souligner nos gens d’affaires ainsi que ceux qui s’impliquent dans notre communauté, s’avérant aussi une belle occasion de réseautage local.»

Signalons que le nom Bâtisseur a été choisi pour nommer le gala et les prix remis, en lien avec la devise municipale qui est S’unir pour bâtir. Le trophée, fait de métal et de bois, a été fabriqué par deux entreprises locales. On prévoit que le gala reviendra annuellement.