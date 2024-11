Valeurs immobilières en hausse : quel impact pour les citoyens de Saint-Georges ?

La Ville de Saint-Georges a récemment publié son rôle d’évaluation municipale pour la période 2025-2027. Les données révèlent une augmentation moyenne de 25,59 % de la valeur des propriétés résidentielles.

Selon la directrice générale adjointe, Karine Veilleux, cette évolution est largement influencée par les ventes de maisons survenues à la fin de la pandémie de COVID-19.

« Le dernier rôle date de 2022, une période où les propriétés n’avaient pas encore monté de valeur. À la fin du COVID, on a observé une forte hausse des ventes, surtout de bungalows, qui se sont vendus bien au-dessus de leur valeur d’évaluation précédente. Ce sont ces transactions qui ont influencé les nouvelles valeurs », a-t-elle expliqué.

Les évaluateurs municipaux s’appuient sur les ventes réalisées au cours des trois dernières années pour calculer les nouvelles valeurs. « Par exemple, si une maison évaluée à 100 000 $ a été vendue à 175 000 $, ils calculent l’augmentation de valeur et appliquent une moyenne à l’ensemble du secteur », a précisé Karine Veilleux.

Un impact sur les taxes municipales ajusté pour éviter les hausses importantes

Bien que cette hausse de valeur témoigne d’une bonne santé économique locale, elle ne signifie pas nécessairement une augmentation équivalente des revenus pour la Ville ou des comptes de taxes pour les citoyens. « "L’assiette" de taxation étant plus grande, nous ajustons le taux de taxes en conséquence. Les dépenses municipales n’ayant pas augmenté de 25 %, cela nous permet de baisser le taux de taxation, ce qui est bénéfique pour tout le monde ».

Cependant, les variations des comptes de taxes restent liées à l’augmentation individuelle des propriétés. « Une maison dont la valeur a augmenté de 10 % pourrait voir une baisse de son compte de taxes, tandis qu’une augmentation de 40 % entraînerait une hausse plus marquée. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura pas une augmentation de 25 % des comptes de taxes », a-t-elle rassuré.

Des différences marquées selon les secteurs

La future directrice générale souligne également que certaines tendances récentes, comme le télétravail, ont contribué à une hausse plus importante des valeurs dans certains secteurs. « Si on regarde les villes qui ne sont pas à Québec, mais qui sont plus vers ici, il y a une tendance de télétravail. Les gens ont eu tendance à s’en aller plus vers les secteurs ruraux ». Elle cite en exemple le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges, où une hausse des ventes a été observée ces dernières années.

Certains quartiers plus centraux ont également vu leurs valeurs grimper de manière significative. « On sait aussi qu’en arrière du Carrefour, il y a eu un gros boom aussi, » a ajouté Karine Veilleux, soulignant que ces différences de dynamique expliquent pourquoi les augmentations varient considérablement d’un secteur à l’autre.

Comme les écarts d’augmentation varient selon les secteurs, des ajustements seront nécessaires. « Les variations sont très aléatoires. Dans certains quartiers, les augmentations peuvent atteindre 40 %, alors que dans d’autres, elles plafonnent à 10 % », a-t-elle conclu.

La Ville de Saint-Georges s’engage donc à maintenir une fiscalité raisonnable malgré la hausse des valeurs foncières, tout en veillant à équilibrer ses revenus pour répondre aux besoins de la communauté.

Les personnes qui souhaitent pouvoir avoir accès à l'augmentation concernant leur propriété, peuvent le faire en se rendant sur le site internet de la Ville de Saint-Georges, rubrique « Rôles d’évaluation et de taxation ».