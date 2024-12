Des améliorations concluantes au site de dépôt

Après l’implantation de nouveaux éléments pour améliorer la gestion des matières résiduelles au site de dépôt, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dresse un bilan des plus positifs de ces changements, durant la période d’ouverture, qui s'est étendue de mai à novembre.

Pour la première fois depuis l’ouverture du site de dépôt en 2018, les citoyens ont reçu les services de préposé. Son objectif principal était de mieux contrôler le tri des matières à la source, pour ainsi diminuer le coût de traitement de celles-ci. Il devait également valider la preuve de résidence des utilisateurs et maintenir le site en bon état. L'employé a comptabilisé près de 6200 visites en 2024. Plusieurs citoyens ont manifesté leur grande satisfaction quant à l’accompagnement reçu sur place, ainsi que sur la propreté et la sécurité des lieux.

La présence d’un employé a eu un impact significatif. Si l’on compare à l’année précédente, les coûts de traitement des matériaux de construction et des gros rebuts reçus ont diminué de 50 %, ce qui a également entraîné des répercussions sur les coûts de transport qui ont diminué de 20 %.

De plus, l’ajout d’un espace Réemploi a permis de détourner de l’enfouissement non seulement des articles de bois comme des portes et fenêtres, des meubles et planches de bois, mais également des items variés comme des vélos ou du mobilier de jardin qui ont été récupérés par des citoyens. Aussi, 127 appareils réfrigérants (congélateur, refroidisseur d’eau, réfrigérateur, etc.) ont été disposés par GoRecycle.

«Les améliorations apportées par la Ville permettent aux Joselois d’avoir accès à des installations de qualité et de les soutenir dans leur gestion écoresponsable des matières résiduelles», a souligné Marie-Andrée Roy, agente de projet. «Nous sommes très heureux des répercussions positives de ce projet, mais également de l’utilisation progressive de ce service depuis son ouverture. À chaque année, nous essayons d’optimiser nos processus. Nous ciblons l’équilibre entre un coût raisonnable, une manipulation sécuritaire et le respect de l’environnement. Nous restons à l’affût des opportunités sur le territoire pour atteindre nos objectifs.»

Signalons que ces réalisations ont été possibles grâce à l’obtention d’une aide financière octroyée par RECYC-QUÉBEC dans le cadre du programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois.